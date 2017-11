Koh-Lanta Fidji : Maxime et André éliminés, un conseil sous tension !

Après le coup de poker des anciens jeunes dont Fabian a fait les frais, lors de ce nouvel épisode de Koh-Lanta Fidji (TF1) les cartes sont redistribuées. En effet, cette semaine, les aventuriers vont devoir avancer en binôme, chacun composé d'un ex-Rouge et d'un ex-Jaune...

Jeu de confort

Avant de commencer le jeu, Denis Brogniart indique que les deux prochaines épreuves se joueront en duo. Chaque aventurier doit piocher une boule dans un sac. Les candidats ayant pioché des boules de la même couleur forment alors un binôme. Les équipes sont les suivantes : André avec Maxime, Sandrine avec Magalie, Tiffany avec Mélanie, Marguerite avec Romain. Attachés par deux, les aventuriers doivent réaliser le plus rapidement possible un parcours. Une fois arrivés, ils doivent récupérer deux pièces de bois sur le sable à l'aide d'un grappin. L'équipe qui brandit ces deux pièces de bois en premier remporte le jeu de confort et profitera d'un brunch. Le rêve après 31 jours de privation...

Tiffany et Mélanie, Marguerite et Romain ainsi que Maxime et André se classent en tête de cette course. Et, finalement, c'est le duo composé d'André et Maxime qui ressort gagnant et remporte ce jeu de confort. Mais Denis Brogniart leur propose de troquer leur brunch contre un tour au paradis perdu. Le duo ne se concerte pas et choisit le brunch.

Épreuve d'immunité

Pour cette épreuve dite "des aveugles", les aventuriers se divisent les rôles : l'un est guide et l'autre est aveuglé. Ils doivent ensemble aller au bout d'un parcours le plus rapidement possible. Puis, en fin de course, le guide reste en position et doit diriger son aveugle jusqu'à un masque de référence. Un masque que le candidat doit retrouver... Les guides sont Mélanie, Sandrine, Marguerite et André. Les aveugles sont Tiffany, Magalie, Romain et Maxime. C'est finalement Sandrine et Magalie qui remportent le jeu.

Conseil

Le fait d'être en binôme bouleverse le jeu. Car l'aventurier qui aura le plus de voix contre lui entraîne son binôme dans sa chute. Si Sandrine et Magalie sont intouchables, Romain pourrait bien sortir son collier d'immunité et se sauver, avec Marguerite... De leur côté, Maxime, André, Tiffany et Mélanie restent en danger.

André, Tiffany et Magalie se sont alliés afin de voter contre Marguerite. Maxime, qui a hérité du vote de Fabian, se joint à eux. Le reste des aventuriers votent contre André et Maxime. Alors que les jeunes espéraient que leur stratégie fonctionne, Romain, en duo avec Marguerite, brandit son immunité. C'est donc André et Maxime qui sont éliminés. Lors du conseil, Mélanie estime avoir été trahie par Tiffany et Magalie et compte bien leur faire payer...