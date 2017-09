Koh-Lanta Fidji : Mel vivement critiquée, Denis Brogniart la soutient !

Le 15 septembre dernier, Mél était éliminée de Koh-Lanta Fidji (TF1). Ce dénouement a ravi de nombreux téléspectateurs qui n'avaient toujours pas digéré les manigances de la jeune femme en vue de précipiter le départ de Marvyn – revenu depuis ! – lors du précédent conseil...

Interrogé par nos confrères de TV Magazine à propos de l'impopularité de Mel sur les réseaux sociaux,Denis Brogniart a tenu à remettre les choses en perspective. "Koh-Lanta déclenche les passions : chacun peut s'identifier aux candidats ! Mel a mis en place une stratégie qui a été bénéfique puis a conduit à son élimination. C'est le jeu", a-t-il commencé avant de regretter la cruauté de certains internautes : "Je déplore simplement les réactions sur internet, je les trouve inqualifiables. C'est dommage, elles sont à l'opposé des valeurs de Koh-Lanta."

Questionnée par Purepeople.com il y a quelques jours à propos de sa très mauvaise image auprès d'une partie du public, Mel avait déjà expliqué : "Vendredi dernier, j'ai reçu plein de notifications sur mon portable. Je me suis dit : 'Tiens, je me suis fait plein d'amis, génial !' Mais en fait non. J'ai été attaquée de tous les côtés. Il y a même des gens qui ont dit qu'il voulait me voir brûler. Il y en a qui sont complètement fous. Après, j'ai vu le niveau intellectuel des gens qui m'ont écrit, j'ai vu le nombre de fautes d'orthographe et ça m'a tout de suite rassurée. J'ai envoyé quelques tacles, j'ai posté un long message pour m'expliquer et voilà."