Koh-Lanta Fidji : Pourquoi le programme est le plus cher de l'histoire

Le coup d'envoi de la prochaine saison de Koh-Lanta, tournée aux îles Fidji, sera donné vendredi 1er septembre 2017 sur TF1, à 21h. Cette nouvelle édition sera marquée par un choc générationnel. En effet, les moins de 30 ans affronteront les plus de 30 ans. Mais il ne s'agit pas de la seule nouveauté du programme. En effet, à Yasawa, le tournage demande une organisation de taille.

Comme l'indiquent nos confrères de Télé 7 Jours, le tournage débute 28 jours plus tôt pour l'équipe technique de Koh-Lanta Fidji. Avant l'arrivée des 20 nouveaux aventuriers sur l'île, la production doit tout reconstruire et acheminer en termes de routes, eau ou encore électricité. Pas moins de 11 tonnes de matériel sont transportées par voie maritime ou aérienne afin de construire notamment un camp de base pour les équipes techniques.

Et pour mener à bien ce projet, 250 personnes – dont 120 locaux – sont embauchées et 12 véhicules (6 camions et 6 pick-up) sont loués sur place puis mis à leur disposition.

Plus de 40 personnes installent les épreuves

Un restaurant est spécialement destiné à servir petit-déjeuner, déjeuner et dîner à Denis Brogniart, l'équipe technique, les membres de la production et de TF1. Soit un total de 140 personnes qui arrivent par vagues en fonction du rythme de travail de chacun.

Une fois le coup d'envoi de Koh-Lanta Fidji donné, le travail sera dispatché. Ainsi, 35 locaux et 11 Français se chargeront d'installer quotidiennement les épreuves sur les plages de Yasawa. Entre-temps, deux équipes – chacune composée d'un caméraman, un ingénieur du son et un journaliste – suivront en permanence les candidats.

En bref, Koh-Lanta Fidji est, comme l'affirment nos confrères, le programme le plus cher de l'histoire. Qui de Marta, Fabian, Marvyn, Mélanie, Caroline, Romain, Magalie, Sébastien, Delphine, Manu, Marguerite, Marine, Théotime, Sandrine, André, Mel, Maxime, Thomas, Tiffany ou Tugdual remportera cette édition ? Rendez-vous tous les vendredis à 21h sur TF1 afin de suivre leurs aventures !