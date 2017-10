Koh-Lanta Fidji : Tugdual et Marvyn éliminés, trahison et réunification

Adieu les équipes des Jaunes et des Rouges, dans Koh-Lanta Fidji, c'est l'heure de la réunification. Qui a été éliminé ? Quelles sont les nouvelles intrigues mises en place ? Réponse tout de suite !

Jeu de confort

Règle : Chaque équipe dispose de sept pierres reliées à des bouées. La plus proche est à 6 mètres du ponton de départ, la plus éloignée à 18 mètres. Le but est de rapporter le plus vite possible de pierres devant le ponton.

Récompense : Deux pizzas.

Les Jaunes et les Rouges sont au début au coude-à-coude mais grâce à Tiffany et Marvyn, l'écart se creuse. Tout se joue lors d'un sprint final entre Marguerite et Tiffany et c'est les Jaunes qui gagnent cette épreuve !

Pendant que la team déguste les pizzas bien méritées, elle critique Sébastien et son comportement. Pour eux, il accepte mal la défaite et est trop dur avec Marguerite qu'il ne respecte pas. "Il se prend pour Dieu dans Koh-Lanta", précise Fabian qui, à l'instar de ses collègues, souhaite l'éliminer.

Sur le camp rouge, c'est Tugdual qui est dans le collimateur. Il a commis l'erreur de dire qu'il aurait préféré tirer la boule noire lors du jeu de confort afin de ne pas y participer. Des propos qui ont choqué son équipe qui estime qu'il n'a pas l'"esprit Koh-Lanta".

Réunion des Ambassadeurs, un éliminé

Dans les deux camps, on réfléchit à l'ambassadeur à nommer dans le clan adverse. Les Jaunes pensent à Marguerite. Ils espèrent que sa mésentente avec Sébastien la ralliera à leur cause. Les Rouges, eux, misent sur Fabian en espérant qu'il votera contre un Jeune de son équipe. Tugdual n'est pas tellement d'accord avec ce choix car il sent que Fabian pourrait voter contre lui. Son avis n'est pas pris en compte.

Les Ambassadeurs entrent en action – pendant cette négociation, les Jaunes emménagent chez les Rouges – Fabian fait tout pour retourner Marguerite contre Sébastien en lui disant notamment qu'il a voulu l'éliminer. Il lui propose ensuite une alliance avec les Jaunes et quelques ex-Rouges. Clémentine refuse, puis elle hésite. Elle pense à éliminer Romain qui est en possession d'un collier d'immunité et se ravise pour s'en prendre finalement à Tugdual. Sa décision est prise. En échange, Fabian promet de l'emmener jusqu'à l'orientation. Tugdual apprend qu'il est éliminé et encaisse le coup avec philosophie. Il fait ses adieux avec le sourire et profite de ce moment touchant pour faire des confidences sur l'oeil qu'il a perdu. En effet, il est borgne.

Après son départ, Fabian continue de mettre en place sa stratégie et fait croire que tous les Anciens sont encore soudés. Puis, il tente de rallier Mélanie et Sandrine à sa cause pour éliminer Romain. Elles auraient préféré qu'on sorte d'abord des Jaunes.

Épreuve d'immunité et Conseil

Règle : Pour la première épreuve d'immunité individuelle, chaque candidat doit rester le plus longtemps possible en équilibre grâce à ses mains et ses pieds (fixés sur des taquets de 5 millimètres d'épaisseur).

Tiffany est la première à perdre au bout d'une minute. André suit quelques secondes plus tard. Fabian tombe aussi en moins de deux minutes. Tout se joue au final entre Mélanie et le très confiant Sébastien. Après plus d'une heure d'efforts, ce dernier gagne le Totem.

Avant que les candidats ne regagnent leur camp, Denis Brogniart annonce que des colliers d'immunité ont été cachés sur leur île.

Après le jeu d'immunité, les stratégies tombent à l'eau ! Sandrine et Mélanie veulent voter en leur âme et conscience, même chose pour Maxime. Romain n'est donc plus sur la sellette (rappelons qu'il a surtout un collier en sa possession) !

Place au Conseil. Avec quatre voix contre Marvyn et quatre contre Romain, il y a égalité. Les aventuriers doivent donc revoter. Lors du second tour, Marvyn perd à une voix près. "Certaines personnes mettent en place des stratégies, on les suit et ensuite au Conseil on se rend compte que ceux qui ont mis cette stratégie en place ne la suivent pas forcément", déclare Marvyn. Maxime se dénonce et dit que c'est de sa faute. Il révèle tout lors du Conseil, le pacte qui le liait à certains et son envie de ne plus faire de stratégies.

Sébastien tombe des nues en apprenant qu'il est l'un de ceux qui auraient pu sauter s'il n'avait pas gagné. Maxime tente d'expliquer tout ce qu'il lui reproche, le ton entre les deux hommes monte lorsqu'ils évoquent le fameux coup de poignard ressenti par Sébastien quand il a vu les Jaunes se réjouir d'avoir gagné le droit d'appeler leurs proches.

Avant de partir, Marvyn donne son vote noir à Magalie.