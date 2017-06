Koh-Lanta – Frédéric : "J'ai côtoyé Grégory Lemarchal, sa mort a été un choc"

"Si je gagne les 100 000 euros, j'en ferais profiter mes proches, je ferais un don à l'association Grégory Lemarchal, j'en placerais une partie", a déclaré Frédéric, grand gagnant de Koh-Lanta Cambodge, il y a quelques jours. Et le candidat n'a qu'une parole !

Celui qui a aussi pour intention de dépenser une partie de la somme dans son futur mariage a expliqué à MyTF1 pourquoi il souhaitait soutenir cette association. Et la raison est simple, il a connu le chanteur mort il y a dix ans de la mucoviscidose.

"J'ai eu la chance de le côtoyer brièvement. J'étais dans les derniers candidats de la Star Academy lors de la première et de la quatrième saison. Et j'ai eu la chance d'être ami avec Lucie Bernardoni pendant le casting de la quatrième saison, on a gardé le contact après. Je n'ai finalement pas été retenu mais elle est allée jusqu'en finale face à Grégory Lemarchal. Après ça, elle m'a invité dans les coulisses des Zéniths de Martigues, de Toulon, et c'est là que j'ai côtoyé Grégory Lemarchal", a-t-il expliqué.

Le naufragé qui a donc tenté de percer dans la chanson a été bouleversé par l'annonce du décès du jeune homme. "Quand j'ai appris sa mort, ç'a été un choc. Dès le casting de Koh-Lanta, je m'étais dit que si je gagnais je verserais une partie des 100 000 euros à l'Association Grégory Lemarchal", a-t-il poursuivi.

Frédéric tiendra donc parole et fera un très beau geste...