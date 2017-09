Koh-Lanta – Gabriel : L'aventurier fait (encore) une reconversion inattendue !

Aux dernières nouvelles, outre ses capacités d'aventurier de la jungle, on avait laissé Gabriel Gubbels (Koh Lanta 2016) à son pistolet et son écusson de policier. Le Belge, qui avait dévoilé l'an dernier qu'il prenait part à un projet de mini-série, va cette fois faire ses premiers pas sur les planches !

Sur Facebook, Gabriel a posté l'affiche du spectacle Maman pète les plombs, qui sera joué en octobre, novembre et décembre prochains dans plusieurs villes belges et une ville française. C'est un spectacle comique interprété par la troupe de L'Arlequin Walhérois et écrit par Marie Laroche-Fermis. L'histoire : "Persuadée à tort d'être trompée, Françoise décide de se venger. Quiproquos, victimes innocentes, ce 'pétage de plombs' va laisser des traces et des souvenirs cuisants en entraînant famille, amis et collègues dans des situations embarrassantes et inconfortables."