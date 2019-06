Koh-Lanta: Jade est maman ! Photo avec sa fille et le bébé d'une autre candidate

Wafa, candidate de Koh-Lanta en 2010, et Jade, qui a gagné Koh-Lanta en 2007 et les poteaux dans Le Retour des héros en 2009, sont proches dans la vie. Lundi 17 juin, c'est avec leurs bébés respectifs qu'elles ont passé du bon temps ensemble. Un moment entre amies immortalisé depuis Ibiza (Espagne) par Wafa et l'occasion pour les internautes d'apprendre que Jade est devenue maman il y a un an !

Le 18 janvier 2018, Wafa a donné naissance à son deuxième enfant, une petite fille prénommée Jenna. Une naissance bien connue, contrairement à celle de la fille de Jade. Comme on peut le voir sur la photo postée par l'ex-aventurière, l'ancienne gagnante de l'émission est maman d'une charmante petite tête blonde. "À la vie à la mort ma soeur !! Le destin nous a donné nos filles à 5 mois d'écart, si on avait voulu faire exprès, on n'aurait pas réussi", écrit Wafa en légende. Jenna semblant plus âgée que sa petite copine, cela signifie que la fille de Jade aurait pile 1 an !