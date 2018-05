Koh Lanta : Jérémy en couple avec Candice ? Le candidat répond !

Allant droit au but, Jérémy en dit plus sur la relation qu'il entretient avec Candice et répond enfin aux rumeurs : "Ma relation avec Candice est toujours la même depuis notre première rencontre à Koh-Lanta au Cambodge. Nous sommes les meilleurs amis au monde, mais nous ne sommes pas ensemble. C'est dit ! On a les mêmes centres d'intérêt, on aime beaucoup voyager. Nous nous entendons donc très bien. Koh-Lanta nous a rapprochés, ce qui est normal car nous y avons partagé de bons moments. Quoi qu'il en soit, sur l'ensemble des candidats, Candice est celle que je vois le plus". Voilà qui est dit !