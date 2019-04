Koh-Lanta, l'appel aux proches : Ces détails gérés en off par la production

La réunification approche à grands pas dans Koh-Lanta, la guerre des chefs ! Et dans le prochain épisode du célèbre jeu d'aventures de TF1, les candidats auront la possibilité, s'ils remportent une épreuve, d'appeler leurs proches. Une belle récompense dont Denis Brogniart révèle en exclusivité pour Purepeople.com les dessous.

La production s'arrange pour que tout colle. Les appels sont programmés et les familles et amis des aventuriers sont avertis d'un éventuel coup de fil à venir. "Vous vous doutez bien qu'il y a un vrai travail de préparation en amont et que nous avons des équipes qui préviennent les proches, lance l'animateur de 51 ans. Parce qu'en plus, avec le décalage horaire, ça peut arriver – et c'était le cas cette année – en pleine nuit." Les équipes de Koh-Lanta joignent alors les proches pour "pouvoir les avoir, savoir où ils sont – car ils ne sont pas forcément chez eux, ils peuvent être en déplacement –, où sont les enfants".

Avant l'épreuve permettant à l'équipe gagnante de passer un coup de téléphone à sa famille, la production prend soin de prévenir "les proches de tous les candidats qui sont encore qualifiés à ce moment-là". "Et forcément, ça ne concerne que la moitié d'entre eux, ceux qui gagnent l'épreuve", poursuit Denis Brogniart. D'ailleurs, il se souvient d'un point plutôt "rigolo" : "Les candidats oublient tout, notamment le numéro de téléphone de leurs proches. Donc voilà, je leur donne aussi le numéro des proches et je sais exactement qui appeler, où appeler." En bref, il s'agit là d'une opération millimétrée pour la production !

Rendez-vous tous les vendredis dès 21h sur TF1 afin de suivre Koh-Lanta, la guerre des chefs.

