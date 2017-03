Koh-Lanta, L'île au trésor – Bastien : Son incroyable métamorphose physique !

Vendredi 10 mars 2017, les téléspectateurs de TF1 découvraient les trois nouvelles équipes de Koh-Lanta, L'île au trésor et assistaient à l'élimination de Dylan. Lors de la diffusion de ce premier épisode qui a fait un véritable carton d'audience (6 millions de téléspectateurs en moyenne pour 29% du public), le public a notamment pu faire la connaissance d'un aventurier avec de magnifiques yeux bleus, Bastien.

A en juger par son compte Instagram @BastienKohLanta, le jeune homme de 23 ans originaire des Bouches-du-Rhône (il y est patron de pizzeria, car il tient à être son propre patron !) a décidé de changer d'hygiène de vie après son passage dans le jeu de TF1.

Sur sa page personnelle, Bastien a en effet indiqué lundi 13 mars en légende d'un montage photo mettant en avant son incroyable et surtout nouvelle musculature : "Aujourd'hui je voudrais mettre à l'honneur le taf d'un ami à moi, coach sportif DIPLÔMÉ @john_fit_13 !!! Pour faire court, il m'a pris en main lorsque je suis revenu de Koh-Lanta avec un corps de fruit sec. En très peu de temps il a su me faire regagner en masse musculaire grâce à de supers entraînements et une diète adaptée à mon programme et à mon corps ! J'ai pu donc en l'espace de deux mois regagner plus de 10 kilos et être du coup encore mieux qu'avant de partir faire mon aventure !"

Bien évidemment, l'aventurier de TF1 a aussitôt reçu de nombreuses félicitations sur sa page Instagram. "Quel beau gooooosssse ce Bastoune !", "T'as pas besoin de ça, tes yeux sont déjà trop beaux !", "Tu as des pecs en 3D !", peut-on lire dès les premières réactions.