Koh-Lanta, L'île au trésor : Des candidats lancent leur aventure !

Vivre l'expérience Koh-Lanta sans pour autant participer à l'émission de TF1, c'est possible grâce à Alexandra, Jean-Luc et Jérôme !

Comme les candidats de Koh-Lanta, L'île au trésor (2016) l'expliquent sur leur site kohadventure16.com, tout le monde pourra désormais séjourner pendant douze jours à leurs côtés sur l'île de Koh Rong (Cambodge), où ils avaient vécu leur aventure. Pour cela, il suffira de débourser 3 980 euros, être en bonne santé physique et mentale, être âgé de 18 à 70 ans, avoir un casier judiciaire vierge et délivrer certains documents. "Avec tous ses éléments, Le médecin de la société kohadventure16 étudiera votre dossier et donnera un avis favorable ou défavorable sans avoir à se justifier", peut-on lire sur le site.

À l'instar de tous les candidats du jeu d'aventure, les courageux qui tenteront cette expérience ne pourront emporter avec eux que quelques effets personnels : une casquette, un T-shirt à manches courtes et un à manches longues, un slip, une paire de chaussettes, une paire de baskets, un maillot de bain, un short, un jogging long et une parka pour la pluie​. Et ne comptez pas sur Alexandra, Jérôme et Jean-Luc pour faire tout le travail. S'il initie ses "élèves" dans un premier temps, le trio leur laissera ensuite le soin de faire du feu, de construire un abri ou encore de pêcher.

Les règles à suivre sur l'île ? Respecter la nature, éviter les blessures car les coupures s'infectent facilement, toujours se déplacer en binôme, bien cuire le manioc pour qu'il ne soit pas toxique, se protéger un maximum contre les chitras (mouches des sables) dont les morsures sont douloureuses et urticantes et vérifier que des insectes ne se sont pas glissés dans vos chaussures ou vos habits avant de les enfiler. En cas d'urgence médicale, un médecin se tient en alerte 24h/24. Les clients ont également un kit de secours à disposition en cas de pépin et seront briefés sur les gestes de première nécessité.

"Pendant douze jours, dix personnes par session vont découvrir les conditions de vie en survie. On va leur faire découvrir ce que nous-mêmes avons vécu, mais ce sera quand même un peu plus soft", a confié Jean-Luc au site TV Mag. Et d'ajouter : "Chaque départ est prévu le dimanche. Les candidats seront accueillis par Jérôme ou moi-même à Roissy-Charles-de Gaulle. Après un vol direct vers le Cambodge et un jour d'acclimatation, direction l'île de Koh Rong, lieu de leur aventure. Arrivés sur la plage, ils n'auront que leur gourde et quelques vêtements."

À noter que les inscriptions sont effectives à partir de ce lundi 27 février et que le premier voyage aura lieu le 1er octobre, puis tous les quinze jours. Pour vous mettre dans le bain, vous pouvez suivre Koh-Lanta Cambodge à partir du 10 mars, sur TF1. Pour la première fois dans l'histoire du jeu, les 18 Survivors en compétition seront répartis en trois équipes : les rouges, les jaunes et les bleus.