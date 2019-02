Koh-Lanta : Le fils d'une ex-candidate recadré à la télé

Koh-Lanta ouvre bien des portes. Certains aventuriers participent par la suite à d'autres programmes télévisés. C'est le cas d'une candidate révélée en 2008 dans la version du jeu tournée aux Philippines. Après avoir été aperçue dans l'émission phare de TF1, Morgane a participé à d'autres programmes de M6, notamment avec son fils !

Mardi 19 février 2019, la Six diffusait Le Sens de l'effort, nouveau docu-réalité dans lequel 22 jeunes "décrocheurs" du milieu scolaire se retrouvent dans un camp avec Marius, ex des commandos de marine, qui leur apprend les valeurs militaires. Parmi les jeunes candidats, Carlos a touché de par son histoire difficile. Sa maman Morgane raconte l'avoir adopté lorsqu'il avait 7 ans. Deux ans auparavant, le jeune garçon avait été abandonné par sa mère biologique en Colombie. Maltraité et violenté, il vivait dans une cabane dans la forêt, livré à lui-même.

Une bien triste histoire que Morgane raconte face caméra. Cette jolie rousse n'en est pas à son premier passage télé. En effet, en 2008 elle participait à Koh-Lanta. Après neuf jours sur le camp rouge, l'aventurière avait été éliminée. Quelques années plus tard, en 2017, elle participait aux Reines du shopping. Elle avait impressionné Cristina Cordula en proposant une tenue dans le thème "élégante avec des sandales". Après avoir remporté le jeu, Morgane avait été rappelée pour une spéciale gagnante l'année suivante.

Aujourd'hui, pour sa troisième émission, c'est avec son fils qu'elle apparaît. Carlos, qui a arrêté l'école, réussira-t-il à aller de l'avant grâce à Marius ? Réponse dans les prochains épisodes du Sens de l'effort, tous les mardis dès 21h sur M6.