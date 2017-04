Koh-Lanta : Le tournage de la prochaine saison retardé à cause d'un drame !

Alors que Koh-Lanta Cambodge (TF1) est toujours en cours de diffusion, la société de production ALP prépare déjà la prochaine édition qui se tournera aux îles Fidji. Et tout ne se passerait pas comme prévu si l'on en croit les indiscrétions de nos confrères de Télé Loisirs.

Le tournage aurait en effet pris du retard à cause d'un drame survenu fin février. L'archipel des îles Fidji a vu passer un terrible typhon : le cyclone Winston avec des vents allant jusqu'à 300 km/h. Une vingtaine de personnes sont décédées à la suite de son passage et d'énormes dégâts ont été constatés. Les habitants se remettant doucement de cette dure épreuve, la production n'a pu y établir ses quartiers afin d'installer les constructions nécessaires aux équipes techniques.

Le tournage devrait toutefois débuter dans quelques jours, toujours selon Télé Loisirs. En attendant, l'animateur Denis Brogniart s'octroie un peu de repos après le tournage de la saison 2 de Ninja Warrior, à Cannes, et les candidats en profitent pour, on l'imagine, se préparer un peu plus à vivre cette aventure hors du commun.