Koh-lanta, les blacklistés – Denis Brogniart réagit: "Il faut assumer ses choix"

Le casting de Koh-Lanta All Stars (TF1) n'était pas ouvert à tous. Les anciens aventuriers ayant participé à une émission de télé-réalité comme Les Anges ou Friends Trip ont été écartés d'office par la production. Un choix qui a agacé les principaux intéressés. Denis Brogniart réagit.

Comme nous l'a confié l'animateur, les personnes concernées étaient au courant qu'elles ne seraient pas reprises si elles participaient à un autre programme, : "Il n'y a pas de blacklistage, il y a des règles. (...) La règle est la suivante : un candidat de Koh-Lanta qui participe à une autre émission de télé-réalité ne peut plus participer à un All Star. C'est clair, ils le savent tous et c'est comme ça."

Puis, après avoir précisé qu'il ne condamnait pas les participants qui sont allés voir si l'herbe était plus verte ailleurs, Denis Brogniart a déclaré : "Ils ont fait un choix. Mais quand on fait un choix, il faut l'assumer. (...) Ils peuvent dire que c'est bien ou pas, c'est la règle. Je pense que si on avait pris dans un combat des héros des gens qui ont participé à d'autres émissions, il n'y aurait pas du tout eu cette spontanéité."

Pour rappel, ce sont Alban (Koh-Lanta Johor, saison 14), Candice (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Cassandre (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Cédric (Koh-Lanta Johor, saison 14), Chantal (Koh-Lanta Johor, saison 14), Clémence (Koh-Lanta L'île des Pins, saison 5), Clémentine (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Dylan (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Javier (Koh-Lanta Malaisie, saison 12), Julie (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Ludovic (Koh-Lanta Vanuatu, saison 6), Pascal (Koh-Lanta Thaïlande, saison 15), Yassin (Koh-Lanta Cambodge, saison 17), Tiffany (Koh-Lanta Fidji, saison 18), Nathalie (Koh-Lanta Caramoan, saison 8), Jérémy (Koh-Lanta L'île au Trésor, saison 16), Olivier (Koh-Lanta Raja Ampat, saison 11) et Raphaële (Koh-Lanta Palau, saison 9) qui ont été choisis pour intégrer l'aventure.

Certains nous ont d'ailleurs donné leur avis sur les candidats blacklistés. "Ils étaient prévenus. À partir de là, je ne vois pas pourquoi ils s'étonnent de ne pas pouvoir en refaire un", nous a notamment confié Candice.

