Koh-Lanta, les blacklistés "frustrés" ? Un candidat s'agace et dénonce !

Les 18 candidats au casting de Koh-Lanta : Le Retour des héros (TF1), la nouvelle édition All Stars diffusée depuis le 16 mars 2018, ont tous un point commun, celui de ne pas avoir cédé à l'appel de la télé-réalité après leur première participation au jeu d'aventure. Les autres ont quant à eux été blacklistés par la production. Un choix compris par beaucoup de sportifs au casting du All Stars. De quoi agacer Anthony Amar, révélé dans Koh-Lanta 11 puis aperçu dans Les Anges de la télé-réalité (NRJ12).

Sur Twitter, le beau gosse n'a pas mâché ses mots. "Je vais remettre les choses à plat avec #KohLanta et les candidats qui pensent que les blacklistés sont frustrés... Perso je m'en balek pour ma part de le refaire ou pas... Je vis de ma passion et je kiff ce que je fais. Profitez de votre aventure et laissez-moi vivre la mienne", a alors balancé l'athlète. Et d'ajouter, toujours sur le site de micro-blogging : "Et puis on se passera bien de vos avis d'aventuriers qui placent des blanchiments dentaires, des bonbons et des fake couples... Soyez mignons, ne dites rien."