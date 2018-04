Koh-Lanta : Lits de camp, boissons sucrées... Le "confort" caché des candidats

Durant plus d'un mois, les candidats de Koh-Lanta (TF1) se retrouvent livrés à eux-mêmes... ou presque. En plus des équipes techniques, les aventuriers sont encadrés par une équipe médicale accompagnée d'un médecin. D'ailleurs, hors caméra, dans certains cas, les participants peuvent avoir droit à un certain confort...

Dans les colonnes du magazine Télé 2 Semaines, Corinne Vaillant, chef de projet et réalisatrice de Koh-Lanta, révèle que, depuis la mort de Gérald Babin pendant le tournage, les aventuriers ne regagnent pas leur camp après chaque conseil. "Ils dorment sur des lits de camp, posés sur un plancher surélevé, avec toit étanche en palmes (rien d'industriel), deux cocos et une machette pour les ouvrir", déclare-telle.

Plus encore, ils ont droit à certains aliments. "Un médecin ausculte les candidats avant chaque épreuve. S'il estime qu'ils manquent de sucre, il donne parfois son autorisation pour qu'ils boivent du coca. Mais si quelqu'un en boit, tout le monde en prend, pas mesure d'équité", confie Corinne Vaillant à Télé Loisirs. La chef de projet et réalisatrice de l'émission produite par ALP confirme ainsi les propos de Javier, candidat de l'édition All Stars en cours de diffusion, Koh-Lanta : Le Combat des héros. Mais ce n'est pas tout : après plusieurs jours d'aventure, dans le cas où les participants seraient "très faibles", le médecin peut leur proposer "un breuvage vitaminé", qu'il accordera alors tout le monde encore une fois.

La production de Koh-Lanta prend également part dans les stratégies. Ainsi, le chamboulement des équipes lors de l'épisode diffusé vendredi 6 avril 2018 était "bel et bien prévu dans [leur] plan de départ". Mais, parfois, l'équipe est prise au dépourvu par les retournements de situation apportés par les candidats. "On compte sur leur imagination ! Il va y en avoir beaucoup cette saison grâce à certains...", conclut alors Corinne Vaillant.