Koh-Lanta : Mohamed, qui voulait tuer la chèvre, insulté à cause d'un aventurier

En commentaires, les internautes ont été nombreux à réagir à ce message drôle. La plupart d'entre eux en ont profité pour se remémorer le célèbre épisode de la chèvre. Pour rappel, Mohamed, affamé, avait trouvé trois chèvres sur le camp et avait décidé d'en ramener une à ses camarades en guise de repas. L'animal attendait des petits et comme le veulent les lois de la chasse, impossible de traquer des femelles prêtes à mettre bas. Une règle peu appréciée de Mohamed qui avait balancé à l'époque, machette à la main : "Vous m'avez mis des chèvres ici, je la garde, elle ne bouge pas d'ici et celui qui n'est pas content je lui casse sa bouche !"

Ce geste avait valu à Mohamed une sanction de la part de la production. "J'ai fait 37 heures de garde à vue tout seul sur une île en plein milieu de la mer, dans le noir complet puisqu'il n'y avait pas de pleine lune. La seule chose que je pouvais voir, c'était l'écume des vagues. Pour passer le temps, j'ai nagé, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai eu froid", avait-il confié à nos confrères de TV Mag en 2017 soit 12 ans après l'affaire.

Après cette première participation au célèbre jeu d'aventure de TF1, Mohamed avait fait son retour dans Koh-Lanta, le choc des héros en 2010. De 2006 à 2009, l'aventurier a travaillé pour ALP, société productrice de l'émission, à la régie puis comme assistant réalisateur. En parallèle, il a créé sa marque de vêtements, JVM pour "Je vous aime". Aujourd'hui, Mohamed est surtout très engagé dans l'humanitaire et enchaîne les missions à l'autre bout du monde.