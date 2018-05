Koh-Lanta : On en sait plus sur Eddy Guyot, l'agresseur présumé

Eddy Guyot ne pensait pas être sous le feu des projecteurs avant la diffusion de la 19e saison de Koh-Lanta. Il fait pourtant beaucoup parler de lui depuis vendredi dernier, mais pas pour son aventure. Le Survivor de 34 ans a été accusé par sa coéquipière Candide Renard (21 ans) d'agression sexuelle. Mais qui est cet homme ?

L'édition du Parisien de ce mardi 15 avril 2018 a dressé son portrait. On apprend ainsi qu'il réside à Nancy (en Meurthe-et-Moselle) et qu'il exerce le métier de commerçant. Eddy est papa d'un petit garçon et accueillera prochainement un nouvel enfant puisque sa compagne est enceinte. Issu d'une famille de forains, il possède un manège nommé le Shaker Dance. "Je connais la famille G. C'est une famille respectée et je ne lui connais pas d'histoires. (...) C'est un bosseur. D'ailleurs, je me suis demandé ce qu'il pouvait bien aller faire dans Koh-Lanta alors qu'il y a du boulot sur les foires en ce moment. Il avait peut-être envie de faire l'artiste", a confié le rois des forains Marcel Campion.

Pour rappel, lundi 14 mai 2018, Eddy Guyot a été placé en garde à vue dès son retour à Paris. Il a été entendu dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis. Et, après plusieurs heures, cette garde à vue a finalement été levée. Aucune confrontation n'a eu lieu entre le présumé accusé et la fille d'Hervé Renard, elle aussi convoquée par la police après sa plainte déposée dimanche dernier. Si elle a renouvelé ses accusations, Eddy les a une fois de plus démenties, et les policiers n'ont pas jugé nécessaire de les confronter...

Bien qu'il soit ressorti totalement libre, Eddy n'est pas pour autant sorti d'affaire puisque le parquet de Nancy reprendra le dossier. En attendant, son avocat Jérémy Assous s'est exprimé auprès de nos confrères de BFMTV : "Aucun motif ne permettait de maintenir mon client en garde à vue. Sa version des faits est parfaitement conforme avec celle des cinq autres personnes qui étaient dans la hutte avec la plaignante. Aucun de ces cinq témoins ne confirme la version de la plaignante."

De son côté, Léon del Forno (du cabinet d'Hervé Temime, qui défend notamment les intérêts de Laura Smet dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday), l'avocat de Candide Renard, a déclaré à l'AFP : "Qu'il soit fait état de prétendus 'témoins' confirmant ou infirmant sa version des faits relève d'une pure stratégie de 'fake news'. De telles méthodes visant à déstabiliser une plaignante dénonçant des faits aussi graves à un stade aussi préliminaire d'une enquête sont proprement inadmissibles et ne seront pas tolérées." Il a ajouté que sa cliente attendait les suites de la procédure pénale "avec sérénité et détermination".

Vendredi dernier, la productrice d'ALP Alexia Laroche-Joubert avait indiqué par voie de communiqué que les supposés faits s'étaient déroulés au terme de la quatrième journée de l'aventure. Après en avoir pris connaissance, elle a pris la décision, en accord avec TF1, de stopper le tournage de la 19e édition de Koh-Lanta.