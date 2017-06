Koh-Lanta : Orientation express, record des poteaux... Les plus belles finales !

Vendredi 16 juin, les téléspectateurs pourront découvrir la finale de Koh-Lanta Cambodge sur TF1. Au menu, de cette soirée : épreuve d'orientation, épreuve des poteaux et vote du jury final. Avant la détestée Clémentine, Mathilde, Frédérique et Vincent, des aventuriers se sont illustrés de façon mémorable lors de ces épreuves.

Record à l'orientation

Comme se le remémore le magazine Télé Star, en 2008, l'épreuve d'orientation a été bouclée en un temps à peine imaginable : vingt minutes. Un record détenu par Frédéric, visiblement pro du maniement de la boussole de la chasse au trésor.

Pascal, aventurier de l'édition 2016, avait lui aussi époustouflé le public en achevant cette épreuve en trente-trois minutes.

Des poteaux et des femmes

5h16, voilà la durée incroyable – et toujours non égalée – qu'un Survivor a passé sur les poteaux. Un record détenu par Amel, candidate de la saison 2, diffusée en 2002. Comme le précise la revue spécialisée, lors des premières saisons, les aventuriers avaient le droit de porter des baskets et la surface sur laquelle étaient posés les pieds n'était pas réduite.

L'autre grande championne de cette épreuve est Jade. En 2007, elle avait tenu 4h30, pieds nus. Une prouesse réalisée deux fois grâce à son come-back dans le programme avec la version du Retour des héros.