Koh-Lanta plagié – Denis Brogniart réagit : "Ça m'a sauté aux yeux"

En janvier dernier, Denis Brogniart s'était agacé en découvrant le teaser de Friends Trip 4 (NRJ12) durant lequel il a pu noter des similitudes avec Koh-Lanta (TF1). En exclusivité au micro de Purepeople.com, l'animateur de 50 ans revient sur le sujet.

Ainsi, Denis Brogniart campe sur ses positions et confie penser "qu'on copie un peu Koh-Lanta". "Mais comme le disait mon père fort justement : 'Il vaut mieux être copié que copier soi-même'", poursuit-il.

D'ailleurs, l'animateur du jeu d'aventure tient à rappeler qu'il "ne regarde jamais" Friends Trip. "Mais c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux en voyant les quelques mots dits par l'animateur et en voyant l'épreuve qui est une épreuve identique à celle de Koh-Lanta...", lance-t-il.

Son "petit mot" sur Twitter était alors "plus pour l'anecdote" que pour descendre le programme. Enfin, à titre personnel, Denis Brogniart déclare qu'être copié "est une forme de fierté". Et de nuancer : "Maintenant, moi, si j'étais producteur, j'essaierais d'avoir un programme le plus original possible. Mais ça, c'est mon avis."

Pour rappel, Denis Brogniart n'avait pas manqué de parler de plagiat sur Twitter : "Chers confrères, on dit merci à Koh-Lanta sur cet extrait. Épreuve de Koh-Lanta, terminologie de Koh-Lanta. Être copié, c'est une marque de reconnaissance. #mimétisme." Un tacle auquel Benjamin Machet, aux commandes de Friends Trip 4, avait répondu. "Effectivement, je suis loin d'avoir l'expérience de Denis Brogniart, mais il faut bien commencer un jour. Peut-être que j'y arriverai, qui ne tente rien n'a rien. En revanche, le professionnalisme, comment juger sur une vidéo ?", s'était-il alors défendu.

