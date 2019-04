Koh-Lanta : Trois aventuriers se retrouvent pour un grand défi sportif !

Quand on a participé à une édition de Koh-Lanta sur TF1, on ne peut pas être effrayé par un nouveau défi sportif !

Ce dimanche 13 avril 2019, Frédéric de l'édition 2019 (actuellement en diffusion sur la Une) a dévoilé sur ses réseaux sociaux qu'il allait affronter l'exigeant marathon de Paris, soit plus de 42 kilomètres de course à pieds. Alors qu'il récupérait son dossard au salon du running avant de se lancer sur le bitume, il a d'ailleurs retrouvé d'autres aventuriers... et une horde de fans.

Il l'a montré la veille de la course sur son compte Twitter, en légende d'une photo de groupe : "Après des centaines de photos avec les fans, récupération des dossards à Marathon Expo et rencontres avec Mohamed, Sébastien de Koh-Lanta 18 et Dominique Chauvelier, inventeur des meneurs d'allure !" Sur Instagram, il a précisé : "Journée de folie avec des demandes de photos ininterrompues sur le salon du running ! Je n'ai eu le temps de voir aucun stand ! Un moment très sympa avec Mohamed."

L'édition 2019 du marathon de Paris a été remportée ce 14 avril par l'Ethiopien Abrha Milaw côté hommes, en 2 heures 7 minutes et 5 secondes, et par l'Ethiopienne Gelete Burka chez les femmes, en 2 heures 22 minutes et 48 secondes.