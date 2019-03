Koh-Lanta : Un ancien gagnant au casting d'une nouvelle série TF1 et Netflix !

Souvenez-vous, durant l'été 2006, François-David Cardonnel s'imposait dans l'édition Vanuatu de Koh-Lanta sur TF1 après quarante jours de survie. Treize ans après cette victoire, celui qui était escrimeur dans des spectacles médiévaux et qui a décidé de se lancer à 100% dans la comédie va intégrer une série désormais attendue !

En effet, TF1 et Netflix ont dévoilé mardi 26 mars 2019 leur projet commun : Le Bazar de la charité. Le compte Twitter de la 1re chaîne française a indiqué à ce sujet : "Nous sommes très heureux de vous annoncer notre prochaine création originale de prestige : Le Bazar de la charité. Une fresque historique ambitieuse et moderne en association avec Netflix, tournée à Paris et portée par Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou." Le tout étant accompagné d'un visuel alléchant proposant une liste d'acteurs : Josiane Balasko, Antoine Duléry, Florence Pernel, Stéphane Guillon, Aurélien Wiik, Théo Fernandez, Victor Meutelet, Gilbert Melki et... François-David Cardonnel.

Si l'on ignore encore l'importance du rôle tenu par François-David (lequel a déjà tourné dans Les Toqués, Section de recherches ou Alice Nevers depuis 2010...), on sait déjà que Le Bazar de la charité est une série composée de huit épisodes de 52 minutes et que l'intrigue se déroule à la toute fin du XIX siècle après un incendie du fameux bazar qui a provoqué la mort de dizaines de personnes de la haute société parisienne... Une situation qui bouleverse inévitablement la vie des trois héroïnes, Adrienne (Audrey Fleurot), Alice (Julie de Bona) et Rose (Camille Lou).

Les téléspectateurs de TF1 découvriront Le Bazar de la charité au second semestre de 2019. Patience !