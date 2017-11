Koh-Lanta : Un héros du jeu devient star d'une série !

Participer à Koh-Lanta (TF1) peut être un véritable tremplin. Moundir (Koh-Lanta saison 3 et Koh-Lanta : Le retour des héros) est désormais aux commandes de sa propre émission sur W9 : Moundir et les apprentis aventuriers. Quant à Laurent Maistret (Koh-Lanta : Raja Ampat et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition), il officie sur France 5 dans On n'est pas que des cobayes. De son côté, François-David Cardonnel, vainqueur de Koh-Lanta saison 6, poursuit sa carrière de comédien.

En effet, comme le révèlent nos confrères de Sudpresse.com, l'aventurier a décroché un rôle dans la série belge Adèle diffusée sur RTL-TVI. Le héros du jeu de TF1 incarnera alors un policier qui devra enquêter sur de mystérieuses disparitions. François-Davis Cardonnel donnerait ainsi la réplique à Catherine Demaiffe, Bernard Yerlès – repéré dans La Vengeance aux yeux clairs au côté de Laetitia Milot – ou encore Renaud Rutten, aperçu dans la série Braquo. Les premiers pas de l'aventurier à la télévision belge sont à découvrir au printemps 2018 à l'antenne de la chaîne BeTV.

Mais bien avant sa participation à Koh-Lanta, François-David Cardonnel s'était déjà lancé dans la comédie. En 2004, soit deux ans avant de remporter le jeu d'aventure, il incarnait Antoine dans Le Miroir de l'eau, feuilleton de France 2 avec Francis Huster et Cristiana Reali. Puis, en 2010, un an après avoir tenté sa chance dans Koh-Lanta : Le Retour des héros, l'acteur de 33 ans donnait la réplique à Ingrid Chauvin et Édouard Montoute dans la série Les Toqués (TF1). Plus récemment, en 2015, il apparaît dans le clip Dur dur d'Emji, grande gagnante de la onzième saison de Nouvelle Star.