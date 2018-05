Koh-Lanta, un pacte financier secret ? "Sur le moment tu dis oui parce que..."

Si Clémence est ressortie grande gagnante de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) à l'issue de la finale diffusée vendredi 25 mai 2018, il se pourrait qu'elle touche nettement moins que les 100 000 euros annoncés. En effet, d'après certaines rumeurs, la jeune femme aurait scellé un pacte financier avec les autres finalistes Javier, Pascal et Jérémy. Une information à laquelle Pascal, interrogé par TV Mag, réagit.

Le gagnant des poteaux est clair : cette histoire de pacte est fausse... même si certains ont tenté le coup ! "Non seulement nous n'avons pas scellé de pacte financier, mais c'est Yassin qui avait proposé à Javier, Clémence, Dylan et moi d'aller au bout pour partager", assure alors l'aventurier.

Une proposition surprenante à laquelle Pascal n'a pas dit non ! "Sur le moment, tu rigoles et tu dis oui parce que si tu refuses, tu es éjecté au prochain conseil", explique-t-il. Et d'ajouter : "Quand Yassin a été éliminé, il a imaginé que le pacte qu'il avait mis en place allait se faire sans lui. Mais il n'a pas compris que nous étions des joueurs, nous étions là pour l'aventure, pas pour l'argent. Tous ceux qui vont à Koh-Lanta dans la seule idée de gagner 100 000 euros et de soigner leur image, ils n'ont pas gagné Koh-Lanta."

Mais ce n'est pas tout ! Rappelons que Pascal avait déjà évoqué une certaine "proposition indécente" de la part de Yassin. "Il m'a proposé qu'on aille aux poteaux ensemble et qu'il tombe volontairement pour me laisser le privilège de gagner l'épreuve. Je devais ensuite le choisir pour la finale. Il était convaincu de gagner parce qu'il se considérait comme le véritable aventurier de Koh-Lanta. Et il m'a dit que c'était important pour lui de gagner parce qu'il avait un contrat de 100 000 euros avec une grande enseigne de magasins de sport qui tombait s'il y parvenait", avait-il alors confié toujours auprès de nos confrères de TV Mag.

Pour l'heure, Yassin ne s'est pas exprimé.