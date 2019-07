Koh-Lanta : Une ex-candidate dans le prochain film de Géraldine Nakache

Kelly Beaugrand s'est fait connaître dans Koh-Lanta Cambodge. À l'époque, l'ancienne aventurière de TF1 était serveuse. Mais après son expérience hors du commun, elle a pris la décision de tout plaquer pour réaliser son rêve : devenir artiste.

Celle qui a fait une école de comédie musicale il y a quinze ans souhaitait devenir chanteuse et comédienne. Un rêve qu'elle a en partie réalisé. Après quelques pièces de théâtre, parmi laquelle Familles recomposées, c'est au cinéma que ses fans la retrouveront. En story Instagram, Kelly a annoncé à ses abonnés qu'elle avait tourné dans le nouveau film de Géraldine Nakache, intitulé J'irai ou tu iras. Le film, dont la sortie est prévue le 2 octobre 2019, raconte l'histoire de Vali (jouée par la soeur d'Olivier Nakache) et Mina (Leila Bekhti), deux soeurs que tout oppose. Alors qu'elles s'étaient éloignées, leur père a trouvé une occasion pour tenter de les rassembler. Des retrouvailles remplies d'émotions. "Si je ne suis pas coupée au montage, vous me verrez dedans", a écrit Kelly.

Cette dernière a vécu une autre belle aventure. À l'occasion du défilé de mode du couturier Alexandre Vautier, organisé dans le cadre de la Fashion Week haute couture automne-hiver 2019-2020, elle a eu le plaisir de voir son idole Céline Dion. "Un moment qu'elle n'a pas hésité à immortaliser et partager sur Instagram. KELINE DION. Ma reine ? J'ai échangé quelques mots avec toi aujourd'hui mon rêve est devenu réalité, mais aussi un souvenir impérissable. Merci je t'aime indéfiniment Céline Dion", a-t-elle légendé sa publication.