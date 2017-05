Koh-Lanta – Wendy et Pascal : Voyage en Thaïlande avec leurs amoureux respectifs

Décidément, pour les ex-candidats de Koh-Lanta, l'Asie a un goût de revenez-y ! Alors que Jesta et Benoît sont retournés au Cambodge, où ils pourraient se fiancer, c'est au tour de Wendy et Pascal de poser leurs valises en Thaïlande.

Après avoir déjà passé Noël ensemble, les anciens aventuriers finalistes de Koh-Lanta saison 15 ont décidé de partir en vacances conjointement et en famille. Sur les réseaux sociaux, ils ont largement documenté leur escapade, s'arrêtant notamment sur l'île de Koh Yao Noi dans la baie de Phang Nga, là où ils s'étaient rencontrés lors de leur participation à l'émission de TF1. Les deux complices étaient accompagnés de leurs moitiés respectives, Pascal avec sa femme Christina et Wendy avec sa chérie Lolita. Ravis de retourner en Thaïlande, les deux amis ont pu retrouver la grotte de Pascal et se sont à nouveau affrontés sur les poteaux, ou presque...

A l'issue de ce séjour, Wendy n'a pas caché sa joie. "Un rêve éveillé. Je rentre la tête remplie de merveilleux souvenirs", a-t-elle dit sur Instagram. Les photos parlent d'elles-mêmes !