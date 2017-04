Koke (Atletico Madrid) se faire braquer, sa sublime Beatriz réagit

Récemment victorieux (2-0) de l'équipe de France avec ses coéquipiers en sélection nationale d'Espagne, Koke, l'une des pièces maîtresses du club de l'Atletico Madrid, a vécu jeudi 6 avril 2017 un moment des plus déplaisants : le milieu de terrain madrilène de 25 ans a été victime d'un vol à main armée.

Jorge Resurrección Merodio dit Koke - à ne pas confondre avec l'autre Koke, Sergio Contreras Pardo, ancien joueur de Malaga et de l'Olympique de Marseille âgé de 33 ans - s'est fait braquer dans un parking de la capitale espagnole, a annoncé vendredi la police.

"Hier à 19 heures, dans un parking du quartier de Chamberi, il était dans sa voiture quand un individu en moto l'a visé avec un pistolet et lui a volé sa montre", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police nationale. Une montre dont la valeur est estimée à 70 000 euros, tout de même... Depuis le braquage de Kim Kardashian à Paris, on sait que les bijoux portés par les personnalités publiques peuvent susciter la convoitise et les agressions... La police a ouvert une enquête après le dépôt de plainte du joueur.

Quelques heures plus tôt, Koke publiait sur son compte Instagram une photo de sa "famille" de l'Atletico Madrid : en effet, celui qui évolue actuellement derrière les attaquants français Antoine Griezmann et Kevin Gameiro a effectué toute sa carrière chez les Colchoneros, où il a commencé à l'âge de 8 ans, gravissant les échelons jusqu'à intégrer l'équipe première en 2009 et gagnant sa place dans l'équipe nationale d'Espagne après avoir fréquenté toutes les sélections jeunes de la Roja.

Comble de l'ironie, quasiment au moment des faits, la ravissante compagne de Koke, Beatriz Espejel, publiait sur son compte Instagram un post figurant une montre à son poignet pour faire la publicité d'un nouveau modèle de la marque Daniel Wellington. Un timing - c'est le cas de le dire - bien malheureux de la part de la sexy prof d'anglais, véritable influenceuse sur le réseau social, où la plupart de ses publications consistent en du placement produit...