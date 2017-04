Kourtney Kardashian a rejeté Scott Disick... et son énorme bague de fiançailles

Toujours amoureux de Kourtney Kardashian, Scott Disick a fait de nouvelles révélations étonnantes au sujet de son ex. Dans le nouvel épisode de L'Incroyable Famille Kardashian qui sera diffusé dimanche 30 avril aux États-Unis, l'homme de 33 ans a ainsi admis qu'il avait presque failli obtenir un "oui" de la part de Kourtney après lui avoir demandé sa main. Scott Disick n'a pas précisé à quand remontait l'anecdote, mais le couple était encore ensemble à l'époque (le duo a rompu en juillet 2015 après neuf ans de relation).

Face à Kim et Khloé, le papa de Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans) s'est donc remémoré cette demande ratée. Celui qui aime se faire appeler Lord Disick n'avait effectivement rien laissé au hasard et s'était même procuré une bague de fiançailles imaginée par la joaillère Lorraine Schwartz. L'artiste est réputée pour ses bijoux extravagants et hors de prix. C'est d'ailleurs elle qui avait dessiné la bague que Kanye West avait offerte à Kim K pour leurs fiançailles en 2013. Le bijou, estimé à 7 millions de dollars, fait partie des objets dérobés pendant le braquage parisien.

"C'était mignon, a dit Scott Disick au sujet de sa demande en mariage. Et puis on a commencé à flipper en pensant aux médias, à ci et ça, à tout le reste. Donc on s'était dit : 'Mettons la bague de côté et nous en parlerons un autre jour', mais on n'en a plus jamais parlé. C'est très étrange maintenant que j'y repense", a-t-il déclaré. Le jeune père de famille a par ailleurs admis qu'il avait depuis rendu la bague à la bijoutière et qu'il n'avait jamais osé parler de cette histoire auparavant.

En presque dix ans de relation, Scott Disick a plusieurs fois tenté de demander la main de Kourtney Kardashian. Il y a encore quelques semaines, l'entrepreneur avait d'ailleurs encore essuyé un refus de la part de son ex.