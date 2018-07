Kourtney Kardashian : Agacé par ses photos sexy, son chéri en remet une couche

Si Kourtney Kardashian n'a pas réagi aux réactions excédées de son chéri, un proche de la jeune maman s'était confié au site E! News (média crédible car proche de la famille Kardashian) pour évoquer son ressenti. "Elle ne va pas arrêter ce qu'elle fait et elle pense qu'il a besoin de comprendre et de gérer la situation", avait-on notamment déclaré.

En couple depuis plus d'un an, Kourtney Kardashian et Younes Bendjima s'étaient rencontrés pour la première fois à Paris en octobre 2016. Très amoureux, les tourtereaux se sont offert quelques semaines de vacances dans le bassin méditerranéen avec les enfants de la vedette de télévision avant de rentrer à Los Angeles.