Kourtney Kardashian change d'avis sur Sofia Richie : "Elle est facile à vivre"

La vie amoureuse des stars fascine leurs fans ! Ceux de Kourtney Kardashian étaient curieux de connaître les dessous de sa relation avec son ex-compagnon Scott Disick et sa petite amie, Sofia Richie. Même sa mère Kris Jenner et ses deux petites soeurs, Kim et Khloé, étaient inquiètes...

Dans un épisode de la 11e saison de L'Incroyable Famille Kardashian, Kris Jenner et ses filles Kim et Khloé Kardashian sont filmées en pleine discussion. Les trois femmes réagissent à une photo publiée par Scott Disick sur Instagram, souvenir de vacances en famille au Mexique en décembre 2018. Son ex-compagne (et maman de ses trois enfants) Kourtney Kardashian et sa petite amie actuelle Sofia Richie étaient du voyage.

"Pour être honnête, ça prête un peu à confusion ! Kourtney, Scott et Sofia ensemble en vacances. Qu'est-ce qu'il se passe ?", s'interroge Kris Jenner. Au sujet de la proximité de sa fille aînée avec son ex-compagnon, la star de télé-réalité de 63 ans ajoute : "Son incapacité à prendre des décisions va la rattraper. Elle finira par décider, bien trop tard, qu'elle est amoureuse de Scott et veut passer le reste de ses jours avec lui... Dans ce scénario, quelqu'un va être blessé."