Kourtney Kardashian : Décolleté renversant pour une soirée avec Sofia Richie

D'ordinaire, quand Kourtney Kardashian sort avec Kim Kardashian, la majorité des regards sont tournés vers sa petite soeur. Ce n'était pas le cas le vendredi 16 novembre 2018, lorsqu'elles ont assisté à l'inauguration de Dream's Gallery à Los Angeles, pour une double raison.

D'abord parce que Kourtney Kardashian a montré bien plus de peau que Kim, et c'est rare. L'aînée des soeurs Kardashian, âgée de 39 ans, a en effet opté pour un haut sans manche porté sans soutien-gorge. La pièce blanche était extrêmement ouverte et avait de quoi attirer effectivement tous les regards et les détourner de Kim moulée mais très sobre en gris.

Ce n'est certainement pas un hasard si Kourtney Kardashian a choisi ce look renversant. La maman de Mason (8 ans), Penelope (6 ans) et Reign, qui fêtera ses 4 ans le 13 décembre, savait très probablement que le père de ses trois enfants serait également présent à la soirée d'inauguration. Scott Disick, dont elle est séparée depuis l'été 2015, a également été convié à l'événement et s'y est rendu avec sa jeune compagne Sofia Richie, 20 ans. Les yeux étaient alors encore un peu plus tournés vers Kourtney Kardashian, en attendant de savoir comment cette dernière allait gérer la présence de la chérie de son ex. Aucun incident à déplorer.

Kourtney Kardashian était d'humeur à montrer beaucoup de sa peau ce 16 novembre 2018 puisqu'elle s'est également montrée très sexy sur Instagram, se proposant en haut de maillot de bain et culotte haute Fendi à ses 69,6 millions de followers.