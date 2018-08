Kourtney Kardashian : Elle a appris que Younes l'avait trompée

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans et fait trembler la Toile ! Ceux de Kourtney Kardashian et Younes Bendjima souhaitent connaître le motif de leur rupture. La star de télé-réalité de 39 ans aurait mis fin à la relation après avoir appris que son chéri mannequin l'avait trompée.

Le scoop est signé TMZ : s'appuyant sur les dires de sources proches du couple, le site américain révèle que Kourtney Kardashian et Younes Bendjima ont rompu au cours de la deuxième semaine de juillet, juste après leurs vacances en amoureux en Italie. Younes s'était ensuite envolé en vacances avec des amis (peut-être les vacances "entre mecs" dont parlait Kim Kardashian) et y aurait trompé Kourtney. En apprenant cette trahison, l'aînée de la grande famille Kardashian a largué son compagnon.

Pour ne rien arranger, de récentes photos de Younes Bendjima à Playa del Carmen, au Mexique, ont récemment été publiées. Le Français de 25 ans y apparaît très complice et même tactile au côté d'une certaine Jordan Ozuna. La jeune femme a, par le passé, fréquenté le rappeur Tyga et Justin Bieber.

Kourtney Kardashian et Younes Bendjima s'étaient rencontrés à Paris en octobre 2016, quelques jours avant le vol à main armée subi par Kim Kardashian. Ils étaient en couple depuis plus d'un an.