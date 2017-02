Kourtney Kardashian encore humiliée par Scott Disick, indifférente... Ou pas !

Toujours aussi difficile de suivre l'histoire de Kourtney Kardashian et Scott Disick. On les pensait de nouveau ensemble depuis quelques semaines – alors qu'ils s'étaient séparés il y a plus d'un an –, la grande soeur de Kim Kardashian mais l'information serait erronée. Ou obsolète. Une chose est sûre, ce n'est pas en compagnie de Kourtney Kardashian que celui que l'on surnomme le Lord passe du bon temps à Miami depuis le début de la semaine.

Ce dernier a en effet été repéré en train de flirter avec de jeunes et jolies créatures à plusieurs reprises. À la plage mais aussi à la piscine de son hôtel. Et il ne se cache pas ! L'une de ses conquêtes éphémères a très rapidement été identifiée, il s'agit de Jessica Harris, également connu sous le nom de J Lynne, son nom de top. Le jeune mannequin sexy est signé chez l'agence Next.