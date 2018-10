Kourtney Kardashian éprise de Luka Sabbat : "Il est différent des autres hommes"

Tout roule pour Kourtney Kardashian. Maman comblée de Mason (9 ans), Penelope (5 ans) et Reign (3 ans), dont elle se partage joyeusement la garde avec son ex-compagnon Scott Disick (qui roucoule depuis un an avec Sofia Richie), la star de 39 ans n'a pas mis bien longtemps avant de se recaser.

Après sa rupture avec Younes Bendjima survenue en juillet dernier, la vedette de télé-réalité a retrouvé le sourire dans les bras de Luka Sabbat, de 18 ans son cadet. Inséparable depuis début septembre, le duo a profité d'une nouvelle sortie en tête-à-tête. Le 11 octobre 2018, c'est ensemble qu'ils ont été photographiés lors d'une soirée dans un club de Beverly Hills. Complices, les supposés tourtereaux y ont passé plusieurs heures avant de repartir à bord du même véhicule...

Le 3 octobre dernier, un proche de la soeur de Kim K confirmait au site E! News son penchant pour Luka Sabbat. "Leur relation est de plus en plus exclusive et régulière. Kourtney adore passer du temps avec Luka et le trouve super cool et très séduisant. Il est différent des autres hommes avec qui elle est sortie et elle s'amuse avec lui. Elle aime apprendre à le connaître et elle verra où ça va les mener. À chaque fois qu'ils se disent au revoir, elle a hâte de le revoir." Mignon !

En attendant d'évoquer, peut-être, ce nouveau flirt, Kourtney continue d'alimenter son compte Instagram de photos glamour. Pour le plus grand plaisir de Luka (et de ses autres admirateurs)...