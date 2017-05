Kourtney Kardashian et le Français Younes Bendjima sont devenus inséparables

Si Scott Disick semble profiter de sa vie de célibataire, avec de nombreuses conquêtes, comme Ella Ross et Bella Thorne, Kourtney Kardashian, elle, est devenue inséparable d'un seul homme : Younes Bendjima. Les choses deviendraient-elles sérieuses entre la soeur de Kim Kardashian et le mannequin français ?

Cela fait déjà plusieurs mois que Kourtney Kardashian fréquente Younes Bendjima, mannequin français de 24 ans, qu'elle aurait rencontré à Paris, durant la Fashion Week. Et si les proches de la soeur aînée du clan Kardashian assurait que la demoiselle souhaitait juste s'amuser, loin de vouloir une relation sérieuse, quelques mois plus tard, elle et son Frenchy sont toujours aussi inséparables.

Il n'est pas rare de les voir marcher ensemble dans les rues de Los Angeles, ou encore se faire une expo. Le 10 mai dernier, les tourtereaux ont ainsi été aperçus à la sortie du restaurant Il Cielo, à Los Angeles, après y avoir dîné en tête-à-tête.

Si la rumeur veut que Kourtney Kardashian ait remis le couvert avec Scott Disick, père de ses trois enfants, Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans), il semblerait plutôt qu'elle file le parfait amour avec Younes Bendjima. Un rapprochement qui rendrait d'ailleurs malade son ex, très jaloux, et apparemment toujours aussi amoureux de son ex-compagne. S'il profite de son célibat, Scott Disick serait néanmoins devenu un peu plus casanier et ne voudrait plus voir de photos de la star de L'incroyable famille Kardashian avec un autre homme.

Ces deux-là finiront-ils par se remettre ensemble ? Entre le Français et son ex, le coeur de Kourtney Kardashian semble encore balancer.