Kourtney Kardashian et Scott Disick : Parents soudés pour leurs enfants

Visiblement, Kourtney est déjà nostalgique de ces petites vacances à Hawaï. La star de télé-réalité de 37 ans a publié sur Instagram plusieurs photos souvenirs de ce spring break exotique, dont un selfie ! Kourtney y pose à côté de Scott Disick et écrit en légende : "MAMAN et PAPA de retour avec les compétences parentales."

Ces compétences, Kourtney Kardashian et Scott Disick y ont eu recours lors de leurs récents voyages familiaux à Aspen en décembre dernier, ainsi qu'à Miami en septembre. Au mois de novembre, les anciens amoureux ont profité d'un week-end sans enfants à Cabo, au Mexique.

Cette excursion à Hawaï passée, l'aînée de la famille Kardashian-Jenner, Scott Disick et leurs trois bambins Mason, Penelope et Reign (7, 4 et 2 ans) sont rentrés à L.A. Ils y ont été photographiés ce samedi 8 avril, quittant un cinéma après avoir assisté à la projection d'un film.