Kourtney Kardashian fête ses 38 ans et elle ne fait absolument pas son âge

Ses autres soeurs, Kim Kardashian et Kendall Jenner ont quant à elles, partagé leurs voeux d'anniversaire à Kourtney via leurs applications et leurs sites Web. Kimmy a posté une vidéo de sa grande soeur et elle, plus jeunes, qu'elle a magnifiquement bien légendé : "Joyeux anniversaire à la meilleure soeur aînée. Je suis si chanceuse de t'avoir dans ma vie. J'aime à quel point nous avons grandi, et ce que nous sommes encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ! Je t'aime !"

Kendall a également fait écho aux douces paroles de Kim. Le top a partagé trois photos d'elle et de sa soeur aînée, avec une légende ultra mignonne : "J'espère que tu passes un merveilleux anniversaire Kourtney. Tu fais tellement pour les autres, alors j'espère que tu profites de cette journée pour prendre soin de toi. Je t'aime!"

Incollable, la momager Kris Jenner a posté un collage de photos pour prouver que sa fille est la meilleure : "Bon anniversaire @kourtneykardash !!! Depuis le jour où vous êtes né, vous m'avez béni avec tant de joie! Vous amenez le bonheur et la lumière, vous inspirez, et tous ceux qui vous entourent. Vous êtes une mère incroyable, une soeur, une amie et une fille et moi Je t'aime plus que les mots ne peuvent jamais dire ... Tu es belle à l'intérieur et à l'extérieur, ma douce fille. Passe une journée incroyable. "

Joyeux anniversaire Kourtney !