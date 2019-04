Kourtney Kardashian : Future quadragénaire canon, en bikini dans la neige

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux ! Kourtney Kardashian y prétend et bénéficie du soutien de dizaines de millions de followers. Elle les régale avec une nouvelle photo en bikini, souvenir de vacances dans le froid, avant de célébrer ses 40 ans.

@kourtneykardash compte près de 80 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo cette semaine, souvenir de son séjour en Finlande.

Kourtney pose habillée d'un bikini doré dans un jacuzzi chaud, en pleine forêt enneigée. La grande soeur de Kim, Khloé Kardashian, Kendall et Kylie Jenner écrit Hei en légende, mot finlandais pour "salut".

Kourtney s'était envolée pour la Finlande avec son ex-compagnon Scott Disick, leurs trois enfants Mason, Penelope et Reign (9, 6 et 4 ans) et enfin la compagne de Scott, Sofia Richie (fille de Lionel Richie). Après avoir posé leurs valises au Mexique avant Noël, la joyeuse famille recomposée s'est reformée pour de nouvelles aventures.