Kourtney Kardashian, hilare, écoute Khaled, Faudel et Rachid Taha avec son chéri

Kourtney Kardashian s'ouvre à la musique algérienne ! Lundi 5 février 2018, le chéri de la star de télé-réalité américaine, Younes Bendjima, s'est emparé de son compte Instagram pour publier un moment de complicité. Dans une courte vidéo, le mannequin franco-algérien chante joyeusement sur le son du tube Abdel Kader, extrait de l'album de raï Un, deux, trois soleils (sorti en 1998) de Khaled, Faudel et Rachid Taha. Hilare, Kourtney observe son amoureux. La séquence est disponible dans notre diaporama ci-dessus.

Ce soir-là, la star de 38 ans et le boxeur de 24 ans se rendaient au restaurant japonais Nobu, à Malibu, pour dîner en tête à tête. Après une brève escale à New York avec sa fille Penelope (5 ans) et sa nièce North (4 ans), la soeur de Kim K est rentrée dimanche à Los Angeles, profitant de son temps libre pour immédiatement retrouver la compagnie de son boyfriend.

En couple depuis octobre 2016, Kourtney Kardashian et Younes Bendjima sont devenus inséparables au cours des récents mois. Il y a encore deux semaines, les tourtereaux s'étaient rendus au Mexique pour un séjour romantique. Heureuse au bras de son frenchy, la belle brune est visiblement très épanouie. L'époque Scott Disick (dont elle s'est séparée en 2015 après neuf ans de relation) n'a jamais paru aussi lointaine.