Kourtney Kardashian : Humiliée par Scott Disick, elle promet de se venger

La relation de Kourtney Kardashian et Scott Disick n'a jamais été un long fleuve tranquille, plutôt une mer très agitée traversée par des tempêtes. Pourtant parents de trois enfants (Mason, 7 ans, Penelope, 4 ans, et Reign, 2 ans), l'aînée des soeurs Kardashian et celui qui se fait appeler "The Lord" n'ont jamais trouvé une vraie stabilité, allant jusqu'à se séparer pour de bon en juillet 2015.

Si Kourtney Kardashian est souvent restée ambiguë sur ses rapports avec son ex, le statut de cette histoire instable qui n'avait que trop duré a été clarifié en janvier dernier, à l'occasion d'un voyage au Costa Rica marqué par des photos sexy et une ultime humiliation.

Partie avec ses enfants, ses soeurs Kim et Khloé et sa maman Kris en Amérique latine, Kourtney Kardashian avait été rejointe par Scott Disick au cours de l'escapade. Seulement, le bourreau des coeurs n'était pas venu seul mais accompagné d'une charmante créature prénommée Chelsea, dont le clan Kardashian n'avait pas tardé à découvrir la présence... C'est à cet épisode tumultueux que le nouvel épisode de la 13e saison de Keeping Up With The Kardashians (L'Incroyable Famille Kardashian) diffusé le 7 mai aux Etats-Unis s'est intéressé. Le titre Guilt Trip (Voyage de la culpabilité) n'aurait pu être mieux trouvé...

Redevenue proche de Scott, échangeant même des baisers, Kourtney Kardashian déchante lorsqu'elle découvre que ce dernier n'a pas voyagé seul. La sexy mama promet alors une terrible vengeance : "Je ne comprends pas pourquoi il penserait un seul instant à inviter quelqu'un. C'est blessant et irrespectueux", s'est-elle offusquée auprès de ses deux petites soeurs avant de lâcher : "Je pense à tous ces hommes que je vais niq*** lorsque je vais rentrer."

Cette nouvelle désillusion est intervenue alors que Scott Disick avait déjà dérapé quelques jours auparavant, lors d'un voyage à Dubai avec Kim Kardashian. "Le Lord" avait invité une jeune femme dans sa chambre d'hôtel sous les yeux de la femme de Kanye West, alors qu'il se disait (encore une fois) prêt à tout pour récupérer Kourtney. Un refrain trop souvent répété et jamais respecté.

Depuis cette terrible humiliation, Kourtney Kardashian a définitivement pris ses distances avec le père de ses trois enfants, s'affichant avec de sexy toyboys, comme le très charmant top français Younes Bendjima avec qui elle se montre à présent ouvertement.