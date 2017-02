Kourtney Kardashian : Le piercing de sa fille Penelope (4 ans) fait polémique

Ce dimanche 26 février, alors que tout le gratin hollywoodien se pressait sur le tapis rouge de la 89e cérémonie des Oscars, Kourtney Kardashian passait la soirée au chaud, dans son lit avec sa fille Penelope. "Notre dimanche Oscars. Oui, c'est une bague de lèvres. Merci Kim Kardashian", a-t-elle écrit en légende d'un selfie mère et fille.

La bombe de 37 ans a tout juste eu le temps de publier le cliché sur sa page Instagram que les critiques ont fusé. Les internautes n'ont pas trouvé normal du tout que la fillette, à peine âgée de 4 ans, arbore déjà un faux piercing à la lèvre.

"C'est encore une petite fille, pourquoi la forcer à grandir aussi vite ?", a déploré un de ses abonnés dans le bloc des commentaires de la photo. "Elle est trop jeune pour porter un piercing à la lèvre, j'espère que c'est un faux", a écrit un autre.

Qu'on se rassure, l'ex-compagne de Scott Disick n'a évidemment pas fait percer la lèvre de sa fille à un si jeune âge. En revanche, la star de l'Incroyable Famille Kardashian ne voit sans doute pas d'un mauvais oeil ce nouvel accessoire temporaire étant donné que sa fille est déjà une véritable fashionista, régulièrement habillée en marques couture de la tête aux pieds.

Kourtney Kardashian, qui a aussi eu Mason (7 ans) et Reign (2 ans) avec son ex-compagnon, n'était pas la seule à profiter de sa petite famille ce week-end puisque son frère Rob a aussi passé du temps avec sa fille Dream et sa mère Kris Jenner ainsi que sa soeur Kim Kardashian. La petite, âgée de 4 mois, qu'il a eue avec son ex Blac Chyna, sera-t-elle la prochaine victime des bonnes idées mode tata Kim ? A suivre de près !