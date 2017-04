Kourtney Kardashian : Méconnaissable en blonde et sexy au Mexique, elle se lâche

Actuellement au Mexique pour profiter d'un séjour entre copines organisé à l'occasion de son 38e anniversaire (elle les a fêtés le 18 avril), Kourtney Kardashian avait d'abord fait parler d'elle à Los Angeles, lors d'une nouvelle journée de tournage.

Présente le 21 avril sur les plateaux de L'Incroyable Famille Kardashian, la star de télé-réalité était en effet apparue méconnaissable dans la peau d'une fausse journaliste. Coiffée d'une perruque blonde et entourée de son équipe, la soeur de Kim K avait bien essayé de passer incognito devant les paparazzi, tentant de contourner les objectifs afin de se concentrer le plus possible sur son rôle. En vain !

Quelques heures plus tard, la maman de Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans) s'envolait donc pour le Mexique avec sa soeur Kim et leurs amies Joyce Bonelli, Malika Haqq, Larsa Pippen, Brittny Gastineau, Sarah Howard et Stephanie Sheppard. Sexy en bikini et déchaînées en soirées, les bimbos n'ont pas cessé d'exposer leurs formes voluptueuses sur les réseaux sociaux.

Lundi 24 avril, ce sont d'ailleurs des photos de Kourtney en maillot rouge deux-pièces qui ont affolé la Toile. Vêtue d'un haut de bikini bien trop petit pour elle, l'ex-compagne de Scott Disick a fièrement paradé sur la plage, dévoilant sa plastique parfaite et manquant de peu de trop en montrer. On n'est pas passé loin du fameux nip slip ("le téton qui glisse")...