Kourtney Kardashian : Radieuse et follement heureuse avec Younes Bendjima

Les vacances de l'amour se poursuivent avec douceur et fous rires pour Kourtney Kardashian et Younes Bendjima. De passage en Italie depuis la fin du mois de juin, le couple est réapparu bras dessus bras dessous lors d'une soirée à Portofino, mardi 3 juillet 2018. Toujours aussi complices, la star de 39 ans et le mannequin de 25 ans ont été vus en train d'arriver ensemble dans un restaurant dans lequel ils ont dîné en compagnie de deux amis, dont le maquilleur du clan Kardashian Simon Huck, avant de quitter les lieux pour une promenade en tête à tête.

Vêtue d'un pantalon imprimé Dior et d'un top qui mettait en valeur ses formes, Kourtney était sublime au côté de son chéri. Visiblement très éprise, la vedette de télé-réalité a multiplié les fous rires face à un Younes tendre qui ne manquait pas de l'embrasser ou de la câliner dès qu'il le pouvait. Plus tard, le duo a été vu à bord d'un bateau pneumatique. Sur une drôle de photo, Younes Bendjima reluque le décolleté de sa compagne. Un cliché qu'il a volontiers repris sur son compte Instagram pour le commenter avec ironie ("moi : la première chose qu'un homme regarde chez une femme est son coeur, elle : c'est ça ouais").

Les trois enfants de Kourtney Kardashian, nés de sa précédente relation avec Scott Disick, n'étaient pas présents lors de cette soirée mais sont également du voyage. Sur les réseaux sociaux, la soeur de Kim K a d'ailleurs posté une photo trop craquante de son petit dernier, Reign (3 ans).