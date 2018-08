Kourtney Kardashian : Scott Disick "détestait" son ex Younes Bendjima

Selon un proche de l'Américain de 35 ans, ce dernier aurait "détesté" Younes et serait "heureux que ce soit fini". "Voir Kourtney sortir avec Younes a certainement joué sur son goût pour la fête, a-t-il témoigné à People, le 15 août 2018. Il ne l'a jamais oubliée et espérait vraiment la retrouver lorsqu'elle a commencé à fréquenter Younes." C'était sans compter sur la petite amie de Scott Disick, la jeune Sofia Richie, fille de Lionel Richie, avec qui il a entamé une romance à l'été dernier. "Il se remettrait en couple avec Kourtney en un battement de coeur. Sofia le rend heureux mais ils connaissent beaucoup de hauts et de bas", a affirmé la source du magazine.

Soutenue publiquement par ses soeurs lors de sa récente rupture, Kourtney Kardashian compterait de son côté profiter de son célibat. Un proche a en effet affirmé qu'elle se portait bien et serait "heureuse d'être seule pour le moment" : "Après toutes les histoires avec Scott au fil des ans, elle n'allait pas supporter cette histoire avec Younes. Elle a coupé les ponts. Elle se concentre sur ses enfants et elle-même." A 39 ans, la grande soeur du clan Kardashian-Jenner est maman de trois enfants, Mason (8 ans), Penelope (5 ans) et Reign (3 ans), nés de son histoire avec Scott Disick terminée à l'été 2015.