Kourtney Kardashian, Scott Disick : Le couple en péril après un nouveau dérapage

Il n'aura pas fallu longtemps à Scott Disick pour renouer avec ses vieux démons. Il y a deux ans, la vedette de l'Incroyable Famille Kardashian avait perdu la confiance de sa compagne de longue date Kourtney Kardashian, avec qui il a e trois enfants : Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans). Lassée de ses incartades en tout genre et de ses problèmes de dépendance à l'alcool et à la drogue, la mère de famille mettait un terme à leur idylle tandis que l'autoproclamé Lord partait faire un séjour en désintox dans l'espoir d'une seconde chance. Un énième passage en rehab pour l'homme de 33 ans, qui avait presque réussi à se racheter aux yeux de sa chérie. Selon la presse tabloïd, la bombe de 37 ans avait fini par se rabibocher avec son premier amour et semblait décidée à faire en sorte que ça marche, pour le bien de sa famille. Mais les vieilles habitudes de Scott Disick ont la peau dure...

Selon les informations de la Page Six du New York Post, Scott a réendossé son costume de fêtard invétéré alors qu'il a assisté au festival du film de Sundance qui se déroule actuellement aux États-Unis.

Il a notamment fait la fête au club éphémère Tao qui a ouvert à Park City pour l'occasion, avant de poursuivre la soirée aux petites heures du matin dans la maison qu'il a louée sur place. "Il a donné une soirée très très animée à son domicile. Il y avait plein de filles dans le jacuzzi. Lors de son séjour, il n'est sorti que la nuit pour faire la fête jusqu'à 7h du matin et a dormi toute la journée", balance un informateur du tabloïd.

Sans surprise, son porte-parole n'a pas souhaité commenter l'information. Il doit sans doute s'attendre à un retour de bâton de la part de Kourtney Kardashian, qui aura une nouvelle fois tout fait pour redonner vie à leur idylle. En vain. Ce qui explique peut-être son récent rapprochement avec son ex-amant supposé Justin Bieber ? À trop jouer avec le feu, Scott Disick risque encore une fois de tout perdre.

Coline Chavaroche