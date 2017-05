Kourtney Kardashian : Se réconcilier avec Scott Disick ? Jamais de la vie !

Scott Disick devra s'y résoudre : avec Kourtney Kardashian, les carottes sont bel et bien cuites. Alors qu'il multiplie depuis plusieurs mois les tentatives désespérées pour tenter de recoller les morceaux avec la mère de ses trois enfants, l'homme de 33 ans inquiète son entourage. Cette semaine, le site TMZ révélait ainsi que le père de Mason (7 ans), Penelope (4 ans) et Reign (2 ans) était retombé dans ses vieilles habitudes et avait replongé dans l'alcool. Jaloux, Scott Disick n'aurait pas supporté que son ex-compagne fricote désormais avec le mannequin français Younes Bendjima (23 ans).

S'il pensait que cette rechute allait inciter l'aînée du clan Kardashian à s'alarmer et à revenir vers lui illico presto, c'était mal la connaître. Dans un nouvel article publié samedi 13 mai, le site TMZ établi clairement le point de vue de Kourtney Kardashian. "Elle en a assez de traiter Scott comme un bébé et de craindre sa réaction à chacun de ses faits et gestes", lit-on. Si elle "respecte le père de ses enfants" et qu'elle "tient à lui", la soeur de Kim K est en revanche formelle : il n'y a plus rien de romantique entre eux, du moins de son côté. "C'est juste fini", écrivent nos confrères américains.

De plus, on apprend que la star de 38 ans a toujours pris la peine de ménager son ex jusqu'à aujourd'hui. Consciente que sa nouvelle conquête pouvait attiser la jalousie de son ancien chéri, elle avait pris la décision de ne rien publier d'explicite sur les réseaux sociaux, protégeant son jardin secret. Photographiée le 2 mai dernier au côté de Younes Bendjima dans les rues de West Hollywood, Kourtney Kardashian pense également que "les amis de Scott l'épient pour tout lui rapporter". Lassée, la pétillante brunette n'a plus l'intention de ménager son ex et est désormais "déterminée à vivre sa vie comme elle l'entend". "Scott devra juste l'accepter", a-t-on conclu.