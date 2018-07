Kourtney Kardashian : Ses photos sexy ne sont pas du goût de son chéri

S'agit-il d'une moquerie gentille, ou Younes Bendjima exprime-t-il un véritable étonnement ? De nombreux admirateurs de sa compagne ont réagi en publiant le même commentaire sur ses photos où il pose torse nu.

Kourtney Kardashian, ses trois enfants – Mason, Penelope et Reign Disick (8, 6 et 3 ans) – et Younes Bendjima ont jeté l'ancre en Italie pour ces vacances en famille. La joyeuse bande a commencé son périple à Rome et l'a poursuivi à Capri, Positano et Portofino.