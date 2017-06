Kourtney Kardashian : Sexy mama à Miami, inséparable de son fils Reign

Cet été encore, Miami se disputera avec d'autres villes le titre de destination de vacances préférée des stars. Les célébrités sont nombreuses à avoir posé leurs valises en Floride au cours du printemps. Kourtney Kardashian y a fait son retour ce week-end, accompagnée de son fils et de plusieurs amies...

C'est au W South Beach que la joyeuse bande s'est installée. Ce dimanche 11 juin, Kourtney Kardashian et deux amies (dont l'épouse de l'ancien basketteur Scottie Pippen, Larsa Pippen) ont été aperçues au bord de la piscine de l'hôtel quatre étoiles. Elles ont prolongé leur après-midi de rêve sur la plage privée du W, tentant sans succès de passer inaperçues au milieu des touristes.

Sublime en maillot de bain blanc, portant dans ses bras son fils Reign Aston (2 ans), Kourtney Kardashian a passé quelques heures entre son transat et l'océan. La star de télé-réalité de 38 ans et ex-compagne de Scott Disick a attiré l'attention des photographes et des anonymes. Certainement surpris par sa présence, nombre d'entre eux l'ont immortalisée avec leur téléphone.

Avant de s'envoler pour Miami, Kourtney Kardashian avait pris soin de souhaiter par le biais des réseaux sociaux un joyeux anniversaire à son beau-frère Kanye West qui fêtait le 8 juin ses 40 ans.

Yeezy et son épouse Kim Kardashian sont actuellement en vacances à Tokyo.