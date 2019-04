Kourtney Kardashian : Soirée d'anniversaire mémorable et gâteau torride !

Kourtney Kardashian a 40 ans ! Elle les a fêtés jeudi soir chez sa mère et en présence de sa famille et de plusieurs autres célébrités. Les chanceux convives ont découvert et dégusté un gâteau spectaculaire...

La villa de Kris Jenner a été redécorée pour l'occasion. Kourtney est arrivée avec ses soeurs Kim et Khloé. Les trois bombes ont été accueillies par des projecteurs d'étincelles.

Kim et Khloé n'étaient bien entendu pas les seules célébrités présentes à l'anniversaire de Kourtney. Son beau-frère Kanye West, ses soeurs Kendall et Kylie Jenner, le compagnon de Kylie, Travis Scott ainsi que le chanteur Robin Thicke (qui a chanté Happy Birthday à Kourtney) comptaient également parmi les chanceux convives. Paris Hilton, le comédien Dave Chappelle, le rappeur French Montana (ex-petit ami de Khloé Kardashian) et l'acteur et mannequin Luka Sabbat complétaient la liste d'invités. Tous apparaissent sur les vidéos publiées par Kim Kardashian dans sa story Instagram de jeudi soir.

Kourtney Kardashian a profité de sa fête pour participer au #ThrowbackThursday. Elle a partagé les adorables photos du goûter d'anniversaire de ses 2 ans. Big Bird, l'oiseau star de la série Sesame Street, en était l'invité de marque.

