Kourtney Kardashian : Son chéri, Younes Bendjima, lui fait tourner la tête

En couple depuis maintenant un an avec Kourtney Kardashian, Younes Bendjima s'est peu à peu fait sa place dans le célèbre clan, ce qui n'était pas gagné d'avance puisque Scott Disick entretenait des liens très forts avec sa belle-mère Kris Jenner et ses belles-soeurs.

Très heureuse avec le jeune Français qui lui redonne foi en l'amour, Kourtney Kardashian n'évoque que rarement leur relation. Elle l'avait néanmoins fait dans un épisode de L'Incroyable Famille Kardashian, dans lequel elle était revenue sur leur rencontre. "On est entrés dans un bar et Stephanie Sheppard était en face de moi et n'arrêtait pas de dire : 'Ce gars là-bas est cute.' Il était ami avec nos amis. Il est arrivé, a dit 'hello', a serré des mains, mais il ne nous disait pas bonjour. Et je lui ai demandé 'pourquoi tu nous hais ?' J'étais bourrée. Une fois que j'ai dit ça, il a pris ma main et a dit 'il est 5h du matin, on part'. Et le soir suivant, Younes m'a dit 'ramène-toi'. Puis on est allés dans ce club et on a eu le coup de téléphone au sujet de Kim. La soirée était finie. Il a dit 'Je ne vous laisse pas" et il a tout traduit'", avait-elle expliqué. Un comportement de gentleman qui l'a fait craquer.